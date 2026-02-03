Scoperta fabbrica clandestina di sigarette | giro d’affari di 120 milioni l’anno

Gli agenti della polizia hanno trovato una fabbrica clandestina di sigarette a Padova. L’impianto produceva circa due milioni di sigarette al giorno, per un giro d’affari di oltre un milione di euro al giorno. La scoperta apre un caso importante su un traffico illecito che movimenta circa 120 milioni di euro l’anno. La fabbrica era nascosta in un’area industriale e gestita da persone ancora da identificare. Ora la polizia sta indagando per capire chi c’è dietro questa operazione illegale.

Padova, 3 febbraio 2026 – Un'importante operazione con la scoperta di un vero e proprio stabilimento industriale per la produzione clandestina di sigarette, in grado di produrre o g ni giorno circa due milioni di sigarette per un valore stimato di oltre un milione di euro. Si tratta dell'incredibile scoperta avvenuta in questi giorni nel padovano. I finanzieri di Vigonza del comando provinciale Palermo, con il supporto operativo delle Fiamme gialle di Padova hanno provveduto al sequestro dello stabile. Cosa è stato trovato. All'interno della struttura, realizzata su un'area totale di circa 5.

