Eduardo si trova nei guai dopo aver installato una videocamera di sorveglianza senza permesso, causando problemi ai suoi vicini. La scoperta del dispositivo nascosto nel suo appartamento ha portato a una richiesta di intervento da parte di alcune persone coinvolte. Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda da lunedì, i personaggi affronteranno le conseguenze di questa decisione improvvisa.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Eduardo sta provando a tenersi lontano dai guai, ma dopo il furto con la banda di Stella, le immagini di una videocamera potrebbero mettere la polizia sulle loro tracce. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 18 febbraio di Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Sabbiese vuole tenersi fuori dai guai: dopo che Stella si è presentata da Clara al centro, Eduardo ha capito che doveva chiudere i rapporti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 18 febbraio: Eduardo nei guai per una videocamera di sorveglianza

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda il 6 febbraio, Eduardo si troverà di fronte a una scelta difficile.

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 9 gennaio 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.