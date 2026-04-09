Da Cesenatico si è avviata una raccolta di fondi per sostenere il piccolo Adalberto, un bambino di cinque anni affetto da autismo di livello 3. La mobilitazione coinvolge diverse comunità e individui che hanno deciso di contribuire per offrire supporto e assistenza alla famiglia del bambino. La campagna di solidarietà mira a raccogliere risorse utili per migliorare le condizioni di vita di Adalberto e favorire interventi specifici.

Da Cesenatico è partita una gara di solidarietà per dare una speranza al piccolo Adalberto, un bambino di cinque anni affetto da autismo di livello 3, che è il più grave. I genitori hanno individuato delle cure speciali che verranno effettuate tra Panama, Messico e Giappone, con costi stimati che vanno dai 100mila ai 120mila euro, senza contare le spese di viaggi e di alloggi. Per questo, su GoFundMe hanno avviato una raccolta fondi arrivata a 7.600 euro in pochi giorni. La mamma e il papà di Adalberto raccontano che, dopo infinite ricerche e prove, tante terapie e decine di migliaia di euro spesi per provare tutte le soluzioni possibili, vorrebbero affrontare le ultime due terapie prima che sia troppo tardi, per fare uscire il proprio figlio dal buio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scatta la gara di solidarietà per aiutare il piccolo Adalberto

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