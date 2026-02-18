Lucio Presta e la verità velenosa sulla rottura con Maria De Filippi saltano gli altarini

Nel libro L’uragano, Lucio Presta dedica un intero capitolo al rapporto con Maria De Filippi. Non un semplice raffreddamento personale, ma – stando alla sua versione – una progressiva esclusione professionale maturata negli anni. Secondo quanto riportato nel suo nuovo libro, il primo episodio di attrito tra Presta e De Filippi risalirebbe al Festival di Sanremo 2009, condotto da Paolo Bonolis (all’epoca ancora cliente di Presta). In quel frangente, secondo quanto affermato da Presta, Maria De Filippi gli avrebbe telefonato chiedendo di conoscere in anteprima la posizione in classifica di Marco Carta, concorrente di Amici in gara con “La forza mia”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lucio Presta e il rapporto con Maria De Filippi: “Dice ai miei artisti che non li invita perché lavorano con me”Lucio Presta ha raccontato che il suo rapporto con Maria De Filippi si è raffreddato dopo aver lavorato insieme ad Amici nel 2012, a causa di alcune decisioni di quest’ultima.

Lucio Presta contro Maria De Filippi: Ecco cosa è successo davvero!Lucio Presta ha raccontato la fine della sua collaborazione con Maria De Filippi, spiegando che la rottura risale al 2009 durante il Festival di Sanremo con Paolo Bonolis.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il libro di Lucio Presta, ex agente di Bonolis: Bruganelli disse a Paolo che l'aveva tradito con me per screditarmi. Colpa sua se ci siamo allontanati; Lucio Presta asfalta De Martino: Traditore. Poi affossa anche Amadeus e Bonolis: perché; Lucio Presta contro tutti: De Martino? Non saluto i traditori. Amadeus ha pagato la stupidità; Lucio Presta: Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata.

Lucio Presta senza filtri su Maria De Filippi: La mia schiettezza non le è piaciuta, e svela la verità su Cuccarini ad AmiciNel suo nuovo libro, L’Uragano, l’agente ha raccontato la 'rottura' del 2012 con la conduttrice Mediaset e un retroscena clamoroso sul talent di Canale 5. libero.it

Lucio Presta svela la rottura con Maria De Filippi: il caso Marco Carta e il retroscena su Lorella CuccariniNel libro L’uragano Lucio Presta ripercorre il rapporto con Maria De Filippi, dal Festival di Sanremo 2009 ad Amici 2012 fino alle presunte esclusioni dei suoi artisti dai programmi Mediaset. gay.it

«No, lei no. Non voglio domande dai giornalisti, sennò domani ci fa un articolo. » Questa frase mi è stata rivolta direttamente da Lucio Presta durante la presentazione de L'uragano, suo recente libro in cui, senza mai fare nomi, racconta dettagli della sua carri facebook

Il libro di Lucio Presta riapre il caso Bonolis–Bruganelli: accuse pesanti, conferme e repliche social. Cosa è successo x.com