Le Iene sfida totale a Stefano De Martino | cosa sta succedendo

Mediaset ha modificato i propri palinsesti in risposta al successo di Stasera tutto è possibile e a Stefano De Martino, che continuano a ottenere ottimi ascolti su Rai 2. La rete ha deciso di mettere in atto una sfida diretta, puntando a contenere la popolarità dei due protagonisti. La strategia si traduce in cambiamenti specifici nella programmazione televisiva attuale.

Mediaset cambia i palinsesti. L'obiettivo? Contenere Stefano De Martino e Stasera tutto è possibile, format che riscuote enorme successo su Rai 2. E per raggiungere l'obiettivo il Biscione "utilizza" Le Iene. Dopo due settimane in cui il varietà condotto da De Martino ha dominato il mercoledì sera, portando Rai 2 al vertice tra le reti generaliste in prime time, Italia 1 corre ai ripari e rimodula la propria offerta. La rete ha deciso di spostare Le Iene dalla domenica al mercoledì, intervenendo così su una serata diventata centrale negli equilibri televisivi. L'annuncio è arrivato sui profili social del programma, con una foto dei conduttori Veronica Gentili e Max Angioni, "per la seconda stagione consecutiva alla conduzione del programma", accompagnata dalla comunicazione del cambio di collocazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Le Iene, sfida totale a Stefano De Martino: cosa sta succedendo Articoli correlati Le Iene contro Stefano De Martino, la strategia Mediaset che sfida Stasera Tutto è PossibileLe Iene si sposta contro lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino che da due settimane è leader di ascolti della serata del mercoledì. Le Iene, Stefano De Martino racconta il suo Sanremo 2027Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento de Le Iene, il programma di Davide Parenti, in onda... Una raccolta di contenuti su Le Iene sfida totale a Stefano De... Le Iene contro Stefano De Martino, la strategia Mediaset che sfida Stasera Tutto è PossibileLe Iene si sposta contro lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino che da due settimane è leader di ascolti della serata del mercoledì ... fanpage.it Stefano De Martino rompe il silenzio a Le Iene e rivela le sue emozioni dopo il passaggio di testimone ricevuto…Stefano De Martino rompe il silenzio a Le Iene e rivela le sue emozioni dopo il passaggio di testimone ricevuto da Carlo Conti per il prossimo ... novella2000.it