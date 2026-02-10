Cesena a Chiavari | Mignani sfida l’Entella su campo sintetico assenza Castagnetti e nuove strategie

Questa sera il Cesena arriva a Chiavari per sfidare la Virtus Entella. Michele Mignani sa che sarà una partita difficile, soprattutto sul campo sintetico. L’allenatore vuole vedere la sua squadra concentrata e pronta a lottare, anche senza Castagnetti, che è assente. Le nuove strategie verranno messe alla prova contro un avversario che si fa rispettare. La partita inizia alle 20:00, e i tifosi attendono di vedere come il Cesena reagirà in questa sfida importante.

Michele Mignani, allenatore del Cesena, si prepara a una sfida impegnativa contro la Virtus Entella a Chiavari questa sera alle 20:00, sottolineando la necessità di intensità e concentrazione per affrontare un avversario solido e aggressivo. Il tecnico ha inoltre tirato le somme del recente mercato di gennaio, accogliendo i nuovi arrivati con un mix di soddisfazione e pragmatismo. La trasferta in Liguria si prospetta tutt’altro che semplice. La Virtus Entella, come evidenzia Mignani, ha costruito una solida identità di gioco basata su aggressività e intensità, soprattutto tra le mura amiche. Il Cesena dovrà quindi prepararsi a una battaglia fisica, cercando di sfruttare le proprie qualità per contrastare l’avversario.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al Manuzzi, Cesena ed Empoli si affrontano nell'apertura del 2026, con il confronto tra i gemelli Cristian e Stiven Shpendi.

