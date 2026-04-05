Roseto Valfortore isolata | cede la SP 129 emergenza viaria

Una strada provinciale si è improvvisamente ceduta, lasciando il collegamento con il paese completamente interrotto. La frana ha causato il crollo di una parte della carreggiata, rendendo impraticabile il tratto interessato. La provincia sta intervenendo per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità, ma al momento il centro abitato si trova isolato e senza collegamenti diretti con le principali vie di comunicazione.

La provincia di Foggia affronta una nuova e grave crisi infrastrutturale che minaccia l’isolamento totale di Roseto Valfortore. Nella serata precedente alla data odierna, un tratto della strada provinciale 129 ha ceduto, interrompendo definitivamente il collegamento diretto con il comune limitrofo di Biccari. Questo evento si somma a problemi pregressi, trasformando la situazione in un’emergenza viaria crescente per gli abitanti del territorio. La rottura dell’arteria stradale non è un incidente isolato ma parte di un quadro più ampio di degrado delle infrastrutture locali. L’impatto sull’accessibilità territoriale. La cessione del manto stradale sulla SP 129 rappresenta un colpo decisivo per la mobilità nella zona del Foggiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto Valfortore isolata: cede la SP 129, emergenza viaria Maltempo nel Foggiano: Roseto Valfortore isolata, chiesto l’intervento dell’EsercitoL’emergenza maltempo nel Foggiano continua a mettere in difficoltà intere comunità, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sui collegamenti tra... Roseto Valfortore ancora isolata: attiva una postazione fissa del 118, da martedì lavori tampone sulle stradeIndividuata nella viabilità di servizio interna a un parco eolico una prima soluzione per ripristinare i collegamenti interrotti. Temi più discussi: Roseto Valfortore ancora isolata: attiva una postazione fissa del 118, da martedì lavori tampone sulle strade; Roseto Valfortore isolata, scatta il piano emergenza: 118 attivo e lavori per riaprire le strade; Roseto Valfortore isolata: Decaro si sta recando sul posto; Maltempo in Puglia, l’Esercito a Roseto Valfortore: paese isolato dopo frana. ROSETO VALFORTORE BICCARI Cede un tratto della SP 129 tra Roseto Valfortore e Biccari: paese isolato dopo il maltempoFOGGIA – Continua l’emergenza nei Monti Dauni, dove la situazione della viabilità si fa sempre più critica. Nella tarda serata di ieri ha ceduto un ulteriore tratto della strada provinciale 129, che ... statoquotidiano.it Cede la strada provinciale 129 tra Roseto Valfortore e Biccari, situazione grave sui Monti DauniUn nuovo cedimento aggrava l’emergenza viabilità nei Monti Dauni. Nella tarda serata di ieri, una parte della strada provinciale 129, ... immediato.net Una parte della strada provinciale 129, che collega Roseto Valfortore a Biccari, nel Foggiano, già chiusa con ordinanza della Provincia nei giorni scorsi a seguito di parziali crolli, ha ceduto nella tarda serata di ieri. A darne notizia è la sindaca Lucilla Parisi. «Q facebook Maltempo, nuovo cedimento sulla strada per Roseto Valfortore: il comune nel Foggiano ancora più isolato x.com