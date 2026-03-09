Wheelchair Rugby Catania svela le nuove maglie per la storica stagione in Serie A

Un momento simbolico e carico di emozione per lo sport paralimpico etneo. Nella Sala Conferenze COF Vivitop di via Antonino Caruso a Catania sono state presentate ufficialmente le nuove maglie del Wheelchair Rugby Catania, squadra della ASD All Sporting guidata dal presidente Antonino Maugeri, che per la prima volta prenderà parte al Campionato Nazionale di rugby in carrozzina. L'evento, molto partecipato da atleti, famiglie, staff e sostenitori, ha rappresentato una tappa importante nel percorso iniziato nel 2016, quando nacque il progetto di portare il wheelchair rugby a Catania. Un'idea ambiziosa che ha portato alla nascita della prima, e ancora unica, realtà di questo sport a sud di Roma, capace negli anni di far crescere giovani atleti fino al traguardo del massimo campionato.