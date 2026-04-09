Roma Acea chiude la Casilina dal 10 al 13 aprile | lavori fognari tra via Bufalini e Zenodossio
Dal 10 al 13 aprile 2026, via Casilina in direzione centro storico sarà chiusa al traffico tra via Bufalini e via Zenodossio. L’intervento, volto a migliorare la rete fognaria, è stato comunicato da Acea, che si occuperà dei lavori in questa tratta della strada. La chiusura temporanea interesserà la circolazione veicolare per quattro giorni consecutivi.
Per un intervento di miglioramento della rete fognaria, l’Acea chiuderà via Casilina in direzione centro storico dal 10 al 13 aprile 2026, tra via Bufalini e via Zenodossio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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