Roma Acea chiude la Casilina dal 10 al 13 aprile | lavori fognari tra via Bufalini e Zenodossio

Dal 10 al 13 aprile 2026, via Casilina in direzione centro storico sarà chiusa al traffico tra via Bufalini e via Zenodossio. L’intervento, volto a migliorare la rete fognaria, è stato comunicato da Acea, che si occuperà dei lavori in questa tratta della strada. La chiusura temporanea interesserà la circolazione veicolare per quattro giorni consecutivi.