La Legge di Bilancio 2026 ha previsto modifiche alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. La novità principale riguarda l’innalzamento al 50% delle detrazioni per gli interventi sulla prima casa, mentre per gli altri immobili la percentuale sarà ridotta. La riforma si applica a partire dall’anno prossimo e riguarda sia le spese sostenute per lavori di manutenzione che per miglioramenti energetici.

La nuova disciplina fiscale per l’edilizia, delineata dalla Legge di Bilancio 2026, introduce una netta distinzione tra le abitazioni principali e gli altri immobili, stabilendo aliquote differenziate che impattano direttamente sulla pianificazione delle ristrutturazioni e dell’efficientamento energetico. Il provvedimento segna il passaggio definitivo a un modello di agevolazioni più selettivo, con detrazioni fissate al 50% interviene sulla propria casa e al 36% per le seconde proprietà o immobili non destinati alla residenza principale. Le nuove regole entrano in vigore per regolare i flussi di spesa relativi a interventi di manutenzione, recupero edilizio, sicurezza sismica e riqualificazione termica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma Bonus 2026: detrazioni al 50% per la prima casa, meno per le altre

Leggi anche: Bonus infissi 2026: detrazioni fino al 50%. Come funziona e chi può chiederlo

Bonus fotovoltaico 2026 prima casa: detrazione al 50% anche per batterie di accumulo, come funzionaNel 2026 il bonus fotovoltaico resta una delle principali agevolazioni per chi vuole investire in energia rinnovabile e ridurre i costi in bolletta.

Bonus 2026 per Famiglie: Tutte le Novità! ISEE, Mamme lavoratrici, Genitori separati

Temi più discussi: Detrazioni fiscali 2026, non si detraggono più i figli under 21 nel 730 e in pochi lo sanno: ecco le nuove regole; Dichiarazioni dei redditi 730, quali sono i bonus e le agevolazioni previste quest’anno?; Bonus infissi 2026: requisiti e come ottenere la detrazione del 50%; Familiari a carico, quali spese restano detraibili nel 730/2026.

Detrazioni fiscali 2026: la mappa completa aggiornataDal 730 2026 debutta il quoziente familiare con tetti alle detrazioni per redditi elevati. Nuove regole per bonus casa, figli a carico fino a 30 anni e spese sanitarie senza limiti. Guida pratica alle ... footballnews24.it

Detrazioni figli a carico 2026, importo e cumulabilità con Assegno unicoPer la prima volta è necessario gestire nella dichiarazione dei redditi le detrazioni per i figli carico. A cosa è necessario stare attenti ... quifinanza.it

Riforma cognome materno: verso l'uguaglianza in famiglia Leggi qui: https://www.scuolalink.it/riforma-cognome-materno-verso-luguaglianza-in-famiglia - facebook.com facebook