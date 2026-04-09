Ricoverato in terapia intensiva muore a 26 anni perché l'unico medico era collegato da webcam

Un giovane di 26 anni è deceduto negli Stati Uniti dopo un ricovero in terapia intensiva per pancreatite. Durante il suo trattamento, l’unico medico che lo seguiva era collegato tramite un sistema di telemedicina e comunicava attraverso una webcam. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle cure a distanza e sui limiti delle tecnologie impiegate in situazioni di emergenza.

Conor Hylton aveva 26 anni ed è morto negli Stati Uniti dopo un ricovero in terapia intensiva per pancreatite: l'unico medico che lo seguiva era collegato in webcam con un sistema di telemedicina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il medico Andrea Stramezzi ricoverato in terapia intensiva, trovato per terra in fin di vita e portato al policlinico di MilanoIl personale medico avrebbe portato avanti tutti gli esami possibili, da quelli al sangue a quelli agli organi, fino alla tac al cervello, ma non...

Lucescu colpito da due infarti, è ricoverato in terapia intensiva a BucarestMircea Lucescu è stato colpito da due infarti e ora è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Bucarest, in Romania.

Temi più discussi: Doppio infarto per Lucescu, è ricoverato in terapia intensiva; Rimini, la gamba gli viene risucchiata dal bocchettone dell'idromassaggio: 12enne ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva; Meningite, sciolta la prognosi per il quindicenne ricoverato in Terapia Intensiva; Meningite a Parma, adolescente in terapia intensiva. Appello medici: Profilassi a tutti i contatti.

Bimbo di 11 anni investito da trattore, è in terapia intensiva al Santobono: ha fratture e contusioni ai polmoniUn bimbo di 11 anni in bici investito da un trattore a Campobasso, è ricoverato in terapia intensiva al Santobono di Napoli ... fanpage.it

Rimini, la gamba gli viene risucchiata dal bocchettone dell’idromassaggio: 12enne ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensivaIl dramma in un hotel di Pennabilli: gamba aspirata da un bocchettone, il ragazzo è in terapia intensiva all'ospedale Infermi ... ilfattoquotidiano.it

Il ragazzino era ricoverato in rianimazione da quattro giorni, dopo l'incidente avvenuto nel giorno di Pasqua - facebook.com facebook