Recentemente, a Campobasso sono stati registrati due decessi collegati alla presenza di ricina, una tossina naturale estremamente pericolosa. La ricina si trova in alcune piante e può causare gravi danni alla salute se ingerita o inalata. Oltre a questa, esistono molte altre sostanze tossiche che possono provocare sintomi vari, e in alcuni casi, il trattamento tempestivo può fare la differenza, anche se in altre situazioni l’intervento potrebbe non essere possibile.

In natura, le tossine conosciute sono centinaia, ma alcune risultano così pericolose da essere appunto letali. Fortunatamente è molto difficile creare grandi quantità della maggior parte di esse e la letteratura riporta principalmente casi singoli di avvelenamento, simili a quello per cui si sta indagando adesso a Campobasso. I Centers for Disease Control and Prevention statunitensi considerano agenti ad alta pericolosità - tanto da inserirli nella lista dei potenziali agenti di bioterrorismo - principalmente quattro tossine: La tossina ricina La ricina deriva dai semi della pianta del ricino ed è un veleno estremamente potente. Protagonista... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ricina e altre tossine pericolose per la salute: da dove arrivano, che sintomi comportano, quando (non) si può intervenire

Cos’è la ricina e come può aver ucciso mamma e figlia a Campobasso: i sintomi, l’assenza di antidoto e ‘Breaking bad’Roma, 31 marzo 2026 – Sarebbe stata la ricina, una potente tossina contenuta nei semi della pianta di ricino (Ricinus communis), a causare la morte...

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Interrogati per oltre 10 ore il marito e la figlia maggiore di Antonella Di Ielsi, morta insieme alla figlia Sara per avvelenamento da ricina - facebook.com facebook