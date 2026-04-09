Resistenza a pubblico ufficiale e vendita di alcolici a minori | tre uomini denunciati

Durante il lungo weekend pasquale, la Polizia Locale di Cervia ha effettuato molteplici controlli sul territorio, denunciando tre uomini per resistenza a pubblico ufficiale e vendita di alcolici a minori. Sono stati rilevati nove incidenti e diverse violazioni delle normative vigenti, mentre si sono intensificati i controlli per assicurare la sicurezza di residenti e turisti che affollano la zona.

Tre denunce, nove incidenti e numerose violazioni. Questo il bilancio del lungo weekend pasquale per la Polizia Locale di Cervia, che ha svolto numerosi controlli sul territorio per garantire sicurezza a residenti e ai numerosissimi turisti presenti.Con l’entrata in servizio del primo contingente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Imputato per resistenza a pubblico ufficiale: assolto 32enne sannitaTempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto N.

L’emergenza infinita al Beccaria. Raddoppiano i casi di oltraggio e resistenza a pubblico ufficialePenitenziari sovraffollati, un sistema sotto pressione e l’emergenza irrisolta del carcere minorile Beccaria, che è uno dei motivi alla base...

Temi più discussi: La Polizia di Stato arresta un cittadino marocchino per resistenza a pubblico ufficiale.; Montesarchio (BN). Imputato per resistenza a pubblico ufficiale, ma assolto: grazie a Fucci; Evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Pena ridotta per un uomo di Castelvetrano; Montesarchio, assolto 32enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Misilmeri: arrestata coppia per spaccio e resistenza a pubblico ufficialeA Misilmeri, una coppia palermitana (31 anni lui, 33 anni lei) è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento. Durante la perquisizione ... ecodisicilia.com

Misilmeri, coppia in manette: accusati di spaccio e resistenza a pubblico ufficialeI carabinieri hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione dei due che, da subito, hanno avuto un atteggiamento ostile. L’uomo ha tentato un’aggressione fisica nei confronti dei ... livesicilia.it

Hai tra 18 e 28 anni Ti piacerebbe collaborare per un anno in uno dei luoghi simbolo della Resistenza italiana e dell’antifascismo Sono aperte le candidature per il Servizio Civile Universale 2026 a Casa Cervi! All’Istituto Alcide Cervi, a Gattatico (Reggio - facebook.com facebook

Nel libro Donne. Resistenza. Libertà la giornalista ha raccolto le voci di ventuno afghane dopo il ritorno dei talebani: storie di privazioni, coraggio e resistenza che parlano anche a noi x.com