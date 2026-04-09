Rapina al minimarket a Salerno | dipendente morso alla mano bandito arrestato dopo la fuga nel parco

Nelle prime ore del mattino a Salerno, un uomo ha tentato di rapinare un minimarket di via Lazzarelli, poco prima dell’apertura. Durante l’evento, un dipendente è stato morso alla mano nel tentativo di fermare il ladro. Dopo aver lasciato il negozio, il bandito è fuggito e successivamente è stato arrestato nel parco vicino. La polizia ha intervenuto prontamente e ha portato a termine l’arresto.

Momenti di tensione nelle prime ore del mattino a Salerno, dove un uomo ha tentato una rapina ai danni di un minimarket di via Lazzarelli, il punto vendita “Spesa Mia”, prima ancora dell’apertura al pubblico. Secondo una prima ricostruzione, il malvivente sarebbe entrato da un ingresso secondario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Rapina a mano armata in gioielleria a Bologna, titolare mette in fuga il bandito: 50enne arrestato Rapina al supermercato Eurospin: bandito solitario in fuga a piediEnnesimo assalto al Brin Park di Brindisi: un uomo disarmato è entrato in azione alle 20. Argomenti più discussi: Armato di coltello tenta di rapinare gruppo di ragazzi e un minimarket: arrestato Addosso aveva 36 grammi di cocaina in dosi da spaccio; Topi e sporcizia nel minimarket ai Castelli Romani, chiuso dai Nas; Terrore a Fonni: rapina armata a casa di anziani, è caccia al commando di banditi; Rimini, tenta di rubare alcolici al supermercato, poi arrestato dalla Polizia di Stato - libertas. Rapinarono un minimarket. Botte e minacce al titolare per della birra: condannatiQuattro anni di carcere. È questa la condanna inflitta dal tribunale di Rimini a due uomini, rispettivamente di 48 e 40 anni, uno originario di Napoli ma domiciliato a Rimini, l’altro originario di ... ilrestodelcarlino.it Elia Del Grande arrestato a Varano Borghi dopo una rapina aggravata e fuga. - facebook.com facebook Tentata rapina in una tabaccheria a San Teodoro: un arresto x.com