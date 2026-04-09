Si diffonde la notizia di una possibile separazione tra l’attore e l’attrice, dopo che alcune fonti hanno riportato che i due sarebbero ormai in crisi. La notizia non è ancora ufficiale, ma alcuni segnali sono stati notati nelle ultime settimane. Nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati, mentre i rumors continuano a circolare sui social e sui media.

Una nuova indiscrezione rivela che Raoul Bova e Beatrice Arnera si sarebbero lasciati. Il dettaglio che fa pensare a un’ipotetica rottura. Tra Raoul Bova e Beatrice Arnera le cose sembravano andare a gonfie vele, ma nelle ultime ore un’indiscrezione ha fatto nascere qualche dubbio su un’ipotetica rottura. Secondo una nuova indiscrezione, Raoul Bova e Beatrice Arnera si sarebbero lasciati. A rivelarla una fonte conosciuta dall’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale la storia tra i due attori sarebbe giunta al capolinea. La notizia per il momento non è stata confermata, ma se così fosse si tratterebbe di una rivelazione del tutto inaspettata, visto che questa nuova storia d’amore sembrava andare a gonfie vele, dopo la tempesta mediatica dei primi tempi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera, qualcosa non torna: l’indiscrezione sulla rottura

Raoul Bova e Beatrice Arnera: cosa sta accadendo? Spunta l’indiscrezioneRaoul Bova e Beatrice Arnera, si sono lasciati? Spunta un’indiscrezione via social.

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