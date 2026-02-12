Raoul Bova e Beatrice Arnera | La comunicazione e l' ascolto sono tutto in una coppia

Raoul Bova e Beatrice Arnera parlano di come la comunicazione e l’ascolto siano fondamentali in una coppia. La coppia si trova al centro della commedia di San Valentino “Amici comuni”, insieme a Francesca Inaudi e Luca Vecchi, portando sul palco temi legati alla vita di coppia e alle difficoltà di comunicare.

Marco a un certo punto del film dice: «La comunicazione è tutto in una coppia». «Sono d'accordo», commenta Raoul Bova, «è fondamentale l'ascolto. A volte si comunica, ma non si viene ascoltati. È lì che nascono i momenti di crisi, di solitudine e conflitto». Lo segue, Beatrice Arnera, compagna di Bova nella vita: «A volte certe verità, in amore come in amicizia, possono essere brutali e violente, ma seguendo la dinamica dell'ascolto, si possono sanare. Come le ferite». «Comunicare vuol dire avere la capacità di essere aperti a quello che porta l'altro», aggiunge Francesca Inaudi, «anche se non ci piace quello che ci viene detto.

