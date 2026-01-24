Oliver Solberg prosegue la sua corsa al Rally di Monte Carlo, primo evento del Campionato WRC 2026. Dopo aver mantenuto il comando anche nel secondo giorno di gara, si avvicina alla possibilità di ottenere la vittoria. La sua performance mostra continuità e determinazione, elementi fondamentali in questa fase della competizione. Restano ancora alcune prove per definire l’esito finale, ma il britannico sembra avere le carte in regola per conquistare il podio.

Oliver Solberg chiude al comando anche il sabato del Rally di Monte Carlo, primo appuntamento del Mondiale WRC 2026, e vede il successo finale. Le strade ghiacciate e innevate del Principato hanno proposto insidie a non finire ai protagonisti, prima del gran finale sul circuito cittadino più famoso del mondo. Dopo gli stage odierni in vetta alla classifica generale lo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally 1) con un vantaggio di ben 59.3 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally 1), quindi terza posizione per il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally 1) a 1:25, quarta per il suo connazionale Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 6:02. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oliver Solberg non si ferma ed è ad un passo dal successo del Rally di Monte Carlo

Rally Montecarlo: Oliver Solberg si impone al termine del primo giorno. Cancellato il terzo stageOliver Solberg guida dopo il primo giorno al Rally Montecarlo, l’apertura del Mondiale 2026.

Rally Montecarlo, Oliver Solberg in testa con un ampio margine dopo nove specialiDopo la prima giornata del Rally di Montecarlo, la gara prosegue con Oliver Solberg in testa, grazie a un ampio margine dopo nove speciali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: WRC | Rally di Montecarlo: alla fine della seconda giornata comanda ancora Oliver Solberg; WRC26 #01 Monte-Carlo D2. E chi è ‘sto Oliver Solberg che le suona a tutti? [VIDEO]; Oliver Solberg vincerà le gare secondo Latvala; Solberg si esalta nel giovedì del Rally di Monte Carlo.

Oliver Solberg non si ferma ed è ad un passo dal successo del Rally di Monte CarloOliver Solberg chiude al comando anche il sabato del Rally di Monte Carlo, primo appuntamento del Mondiale WRC 2026, e vede il successo finale. Le strade ... oasport.it

WRC | Rally di Montecarlo: alla fine della seconda giornata comanda ancora Oliver SolbergSettimo il leader del Wrc2 Leo Rossel che posiziona la sua Citroen C3 davanti alle Rally1 di Pajari e Paddon, il quale prende 30 secondi di penalità per aver timbrato tardi di 3 minuti al controllo ... rallyssimo.it

Monte-Carlo non perdona Day 3 e Oliver Solberg resta saldo al comando: gestione da veterano, una piccola sbavatura in SS12 e un minuto pieno su Evans Alle spalle del duo di testa spunta Ogier, più incisivo del solito, poi Fourmaux e Neuville. Hyu - facebook.com facebook