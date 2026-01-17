Negli ultimi mesi si registra un aumento significativo nei reati commessi da minorenni, con un più che raddoppio degli omicidi tra i 14 e i 35 anni. Crescono anche le misure restrittive a carico dei giovani, aumentate dell’8%. Inoltre, circa la metà dei ragazzi intervistati ha subito almeno un episodio di violenza. Questi dati evidenziano l’importanza di analizzare attentamente le dinamiche e le cause di questa escalation.

Il ragazzo ucciso a scuola a La Spezia e il giovane accoltellato a Frosinone sono soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno che negli ultimi anni sta assumendo una dimensione strutturale nel Paese. Oggi si chiamano baby gang, oppure maranza. Ma al di là del nome, i numeri sono un campanello di allarme che evidenziano una violenza giovanile che dilaga senza freni: gli omicidi commessi da minorenni raddoppiano, i giovanissimi che sono in cella sono l'8% in più e un giovane su due è stato vittima di violenza. Spesso da coetanei. In un anno il numero di omicidi commessi da minorenni è più che raddoppiato: dal 4% del 2023 all’11,8% nel 2024. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Da 14 a 35: gli omicidi commessi da minorenni più che raddoppiati in un anno

Leggi anche: "Il 35% dei reati commessi da stranieri e lo scoprono ora". Piantedosi inchioda le opposizioni sulla sicurezza

Leggi anche: Milano, 14enne accerchiato da 5 minorenni che gli rubano giubbotto e auricolari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Boom omicidi minorili. Più che raddoppiati in un anno (da 14 a 35). Psichiatri forensi: “Risposte sociali urgenti e integrate” - “Esordio psicotico, uso di sostanze e fragilità sociale si concentrano sempre più sui giovanissimi” avvertono gli psichiatri forensi della Sippf. quotidianosanita.it

@StefanoNazzi racconta gli omicidi commessi in famiglia, il luogo che dovrebbe essere sicuro e felice, ma dove invece, a volte, c'è solo dolore, aggressività, sopraffazione, violenza. #delittiinfamiglia è su #RaiPlaySound bit.ly/3NmKsb0 x.com

RaiPlay Sound. . @stenaz racconta gli omicidi commessi in famiglia, il luogo che dovrebbe essere sicuro e felice, ma dove invece, a volte, c'è solo dolore, aggressività, sopraffazione, violenza. #delittiinfamiglia è disponibile per l'ascolto in ben 4 episodi: cercal - facebook.com facebook