Provare suonare e conoscere | open week alla scuola di musica di Fiorenzuola

Alla scuola di musica di Fiorenzuola, gestita dall’associazione Orchestra Amadeus, si svolge un’open week presso la sede di via San Fiorenzo 28. Durante questa settimana, è possibile provare strumenti musicali, partecipare a lezioni di prova e conoscere l’offerta formativa della scuola. L’iniziativa si rivolge a chi desidera avvicinarsi al mondo della musica o approfondire le proprie competenze, con accesso libero agli spazi e alle attività proposte.

“Porte aperte” alla Scuola di musica di Fiorenzuola, gestita dall’associazione “Orchestra Amadeus” nella sede al secondo piano di via San Fiorenzo 28. Per un’intera settimana, dal 13 al 20 aprile, dalle ore 15 alle 19, in occasione dell’“Open Week” si potrà visitare la scuola, provare a suonare o. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it The Kollege: “I social aiutano a farsi conoscere, ma bisogna anche saper suonare”I ‘The Kollege’ sono una band Indie/Rock che ci ricorda tanto gli entusiasmanti inizi di gruppi musicali che ci hanno stravolto la vita. Salute della donna: alla casa di cura Candela visite ed esami gratuiti per l’(H) open weekDal 22 al 29 aprile la Casa di Cura Candela di Palermo aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets in...