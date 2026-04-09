Prof accoltellata il 13enne sarà collocato in una casa di comunità

Il 13enne che il 25 marzo ha ferito con un coltello la sua insegnante di francese in una scuola media di Trescore Balneario sarà collocato in una casa di comunità, secondo la decisione del Gip Daniela Martino. La vicenda ha portato a un provvedimento giudiziario che mira a tutelare sia il minore che le persone coinvolte. La ragazza ferita è stata soccorsa e medicata, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

Trescore Balneario. Riformatorio giudiziario. Questa la decisione del Gip Daniela Martino nei confronti del 13enne che mercoledì 25 marzo ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi, alla scuola media di Trescore Balneario. Giovedì pomeriggio, 9 aprile, la Gip ha sciolto la riserva espressa nell’udienza di una settimana fa al Tribunale per i minori di Brescia: il giovane sarà collocato in una casa di comunità come indicato dal reparto di Neuro Psichiatria Infantile, dove il ragazzo è ricoverato e dentro il quale sono state valutate le sue condizioni psicologiche. Già in passato era stato seguito da uno psicologo per disturbi d’ansia e deficit dell’attenzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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PODCAST | Lettera. Cosa hanno (forse) in comune la lettera della prof. accoltellata a Trescore, quella di Daniela Santanché e quella lasciata su una lavagna dai carabinieri in una scuola di Camporotondo (di Massimo Sebastiani) #ANSA x.com

Dopo la prof. accoltellata, un altro giovane a Perugia progettava una strage a scuola. Il mio commento a Vita in diretta. Poi il caso dell’anziano trovato morto in casa a Piacenza: moglie e figlio arrestati. Infine il caso della setta nel bosco, in Sicilia. Due bambini - facebook.com facebook