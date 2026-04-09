Potere e follia | il rischio di un nuovo Medioevo globale

La gestione delle questioni globali da parte delle autorità internazionali appare sempre più problematica, con decisioni che sollevano preoccupazioni sulla stabilità e sulla coerenza delle politiche adottate. In diversi paesi, sono stati segnalati episodi di crisi politiche, tensioni tra stati e interventi che hanno suscitato critiche da parte di analisti e cittadini. La possibilità di un ritorno a periodi di instabilità e divisione viene discussa in vari forum, alimentando il dibattito sulla direzione futura del mondo.

La gestione del pianeta da parte delle massime autorità mondiali sembra essere scivolata verso una dimensione di irrazionalità e criminalità, dove la stabilità della specie umana è costantemente messa a rischio da decisioni che trattano la realtà globale come un mero simulatore digitale o uno spazio privato. Il pericolo attuale non riguarda solo le divergenze politiche, ma una trasformazione profonda dei vertici del potere, capaci di ignorare i limiti della ragione e del cuore per perseguire ambizioni di dominio assoluto. L’erosione dei valori etici e il rischio di un nuovo oscurantismo tecnologico. L’attuale scenario geopolitico mostra una... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potere e follia: il rischio di un nuovo Medioevo globale Marcello Foa a Come States? — Potere, verità e nuovo disordine globale | GUARDANella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Marcello Foa, giornalista ed esperto di comunicazione e geopolitica, per leggere i... San Gimignano: tra torri e potere, la Manhattan del MedioevoSan Gimignano emerge tra le colline toscane come un esempio unico di urbanistica medievale, celebre per le sue torri che ne definiscono l’identità... Temi più discussi: Follia al potere?; Donald Trump e la follia criminale al potere; Donald Trump: anche la follia è decaduta; La follia dei dazi, un anno dopo - Appunti. Follia al potere: come la storia e la politica si intreccianoUn percorso che mette in relazione concetti di psicopatologia, esempi storici e controversie politiche per raccontare come il potere possa trasformare o rivelare tratti di instabilità ... notizie.it Incitatus, il cavallo console di Caligola: potere, follia e provocazione nell’antica RomaTra le storie più incredibili dell’antica Roma ce n’è una che sembra inventata, e invece ci arriva dalle fonti storiche: quella di Incitatus, il cavallo preferito dell’imperatore Caligola. Un animale ... curiosandosimpara.com “È scesa a patti con il potere accettando l’invito di Maria De Filippi” Nell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha attaccato Belen Rodriguez. Ecco perché sarebbe una “scelta strategica” e cosa sarebbe successo tra la conduttrice Mediaset e la showgir - facebook.com facebook Grazie a questa guerra, la leva del potere resta nella capacità iraniana di mantenere un clima di instabilità nella Regione, controllando così anche la crisi globale. Il resto è propaganda. x.com