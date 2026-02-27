RFI lavori sulla Battipaglia–Potenza–Taranto | investimenti PNRR

Dal 1° marzo al 30 giugno 2026, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà interventi di potenziamento sulla linea Battipaglia–Potenza–Taranto, inseriti tra gli investimenti previsti dal PNRR. I lavori riguarderanno sia infrastrutture che tecnologia e rappresentano un aggiornamento importante per la rete ferroviaria della regione. Durante questo periodo, saranno effettuate diverse attività di miglioramento lungo la linea.

Interventi su binari, stazioni, viadotti e nuove opere infrastrutturali per migliorare affidabilità, capacità e tempi di percorrenza I lavori RFI Battipaglia Potenza Taranto entrano in una nuova fase. Dal 1° marzo al 30 giugno 2026 Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico lungo la linea. Le opere rientrano nel piano di investimenti finanziato con risorse PNRR e mirano a migliorare affidabilità, regolarità del servizio e tempi di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali. L’investimento complessivo per il rinnovamento e la velocizzazione della linea Battipaglia–Potenza ammonta a circa 59 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati alle stazioni di Contursi e Buccino. 🔗 Leggi su Zon.it

