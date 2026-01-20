Ponte di Brivio chiuso per 15 mesi Emergenza viabilità

Il ponte di Brivio sarà chiuso per circa 15 mesi a partire da aprile 2026, a causa di lavori di manutenzione e sicurezza. La decisione, motivata dall’emergenza viabilità, impatterà sulla circolazione locale. Alberto Quadri, responsabile provinciale del Partito Popolare del Nord, ha commentato la situazione, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza e la funzionalità della rete stradale.

L'affondo del Partito Popolare del Nord sulla viabilità tra Lecco e Bergamo. "Inaccettabile avere infrastrutture al collasso in un territorio che produce e non riceve nulla in cambio. Si parla del Ponte di Messina e qui non si riesce a collegare due province tra le più produttive d'Italia" Sulla questione della chiusura del Ponte di Brivio prevista da aprile 2026 per 15mesi, Alberto Quadri, responsabile provinciale del Partito Popolare del Nord, va all'attacco. "La chiusura totale per lavori, prevista per circa 15 mesi - ma sappiamo che potrebbero esserci imprevisti che allungherebbero i tempi - riverserà il traffico sul ponte Cesare Cantù, sulla ex ss 639, e sul passaggio già precario di Paderno, dove è già in programma la futura chiusura definitiva del ponte senza una data certa per la costruzione del nuovo viadotto che collegherebbe le due provincie in riva all’Adda.🔗 Leggi su Leccotoday.it Il ponte di Brivio, stop di 15 mesi da marzo: prima le limitazioni poi ad aprile la chiusuraIl ponte di Brivio, storico collegamento tra Brivio e Cisano Bergamasco, sarà interessato a interventi di ristrutturazione a partire da marzo 2024. Ponte chiuso quindici mesi da aprileIl ponte di Brivio, lungo oltre un secolo, sarà chiuso al traffico per quindici mesi, a partire da aprile. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ponte chiuso per lavori. I camionisti contano i danni: "Pronti alla class action" - Non si placano le polemiche dopo la notizia, emersa venerdì dopo un vertice inPrefettura, relativa al ponte sul fiume Adda di Brivio, al confine con Cisano Bergamasco, che chiuderà ai mezzi pesanti (v ... msn.com

STOP AI CAMION DAL 26 GENNAIO SUL PONTE DI BRIVIO LECCO. Si è svolto venerdì 16 gennaio, presso la Prefettura di Bergamo, un incontro istituzionale decisivo per definire i dettagli operativi dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Brivio, l - facebook.com facebook

Ponte di Brivio, stop ai camion. «Noi pronti alla class action» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.