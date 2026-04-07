Playoff quinto posto | il Cisterna Volley cerca il riscatto dopo la sconfitta di Milano

Il Cisterna Volley si prepara a scendere in campo per la seconda partita dei quarti di finale dei playoff quinto posto, dopo aver perso l'incontro di sabato contro la squadra avversaria nell'impianto di Milano. La squadra cerca di recuperare terreno e migliorare il risultato ottenuto nella prima sfida che si è disputata in trasferta. La partita si svolgerà in casa e rappresenta un'occasione per risalire la classifica.

Per i pontini obbligatorio vincere nella seconda gara dei quarti di finale; si gioca al palasport di via delle Province mercoledì 8 aprile. Coach Morato: “Dobbiamo fare di tutto per allungare la serie” Cisterna Volley in cerca del riscatto dopo la sconfitta di sabato a Milano contro Allianz Cloud nella prima gara dei quarti di finale dei playoff quinto posto. I pontini sono al lavoro per preparare la partita di domani, 8 marzo, la seconda della serie, in programma alle 20.30 al palasport di via delle Province. Gli uomini di coach Morato sono chiamati a vincere per allungare la serie e portarla a gara-3. Il match giocato sabato scorso in Lombardia ha evidenziato come Milano sia in ottima salute, spinta da una grande prova del solito Reggers (top scorer del turno con 23 punti) e da Otsuka (quattro servizi vincenti). 🔗 Leggi su Latinatoday.it Pallavolo, ci siamo: al via i playoff quinto posto. Cisterna Volley in trasferta a MilanoAl via i quarti di finale per i pontini che sfidano la squadra reduce dal trionfo nella Cev Challenge Cup. Cisterna Volley ai playoff quinto posto: la sfida ai quarti con MilanoSi parte sabato 4 aprile con la prima gara in trasferta; gara-2 al palazzetto di viale delle Provincie quattro giorni dopo; eventuale gara-3 sempre a... Temi più discussi: Play off quinto posto, Cisterna volley cade a Milano: 3-0 con Allianz; Play Off 5° posto, definiti i quarti di finale: via il 4 aprile. Itas Trentino alla finestra sino al 19 aprile; Pallavolo, ci siamo: al via i playoff quinto posto. Cisterna Volley in trasferta a Milano; Play Off 5° Posto Credem Banca, gli abbinamenti dei Quarti di Finale. Playoff quinto posto: il Cisterna Volley cerca il riscatto dopo la sconfitta di MilanoPer i pontini obbligatorio vincere nella seconda gara dei quarti di finale; si gioca al palasport di via delle Province mercoledì 8 aprile. Coach Morato: Dobbiamo fare di tutto per allungare la serie ... today.it Playoff quinto posto, sconfitta a Milano per il Cisterna VolleyCisterna torna da Milano con una sconfitta: gara-1 dei quarti di finale dei playoff 5° posto se l’è aggiudicata L’Allianz. Cisterna ha giocato la sua pallavolo nei primi due set, nel terzo Milano ha ... radioluna.it Vincere per restare in corsa. Il Cisterna Volley torna in campo domani alle 20.30 al Palasport di via delle Province per gara-2 dei quarti playoff quinto posto contro Allianz Milano - facebook.com facebook FINAL SCORE - EPISODIO 1 PLAY OFF 5° POSTO | SuperLega Allianz Milano 0 - Cisterna Volley 0 25-19; 25-19; 25-14 #AllianzMilano #PowervolleyMilano #Volleyball x.com