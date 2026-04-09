Pietracamela | via libera al sistema antivalanghe per lo sci

A Pietracamela è previsto il passaggio di gestione del sistema antivalanghe O’bellX entro i primi giorni di settembre, grazie a un accordo tra Provincia, Regione e Comune. Questa decisione fa parte delle iniziative per rilanciare la stazione sciistica della zona. La collaborazione tra le diverse istituzioni è stata formalizzata nelle ultime settimane, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e le attività sulla neve.

A Pietracamela si traccia la rotta per il rilancio della stazione sciistica, con un accordo decisivo tra Provincia, Regione e Comune che prevede il passaggio di gestione del sistema antivalanghe O’bellX entro i primi giorni di settembre. La decisione, maturata durante un vertice tecnico a Teramo, punta a risolvere le criticità gestionali e a garantire la necessaria sicurezza per l’imminente stagione invernale. Il tavolo delle trattative ha la partecipazione di figure chiave per il territorio: l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis e il direttore Paolo D’Incecco hanno rappresentato l’Amministrazione regionale, confrontandosi direttamente con il presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, e con il vicesindaco di Pietracamela, Corrado Bellisari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pietracamela: via libera al sistema antivalanghe per lo sci Leggi anche: Ars, via libera al tagliando antifrode nelle schede elettorali: come funziona il sistema per evitare brogli