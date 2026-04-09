Picchia e minaccia di morte la ex | dai domiciliari finisce in carcere

Un uomo che era sottoposto ai domiciliari per aver commesso gravi episodi vessatori e aggressioni contro la sua compagna è stato arrestato e trasferito in carcere dopo l’ultima lite con l’ex. In quell’occasione, avrebbe colpito e minacciato di morte la donna, portando così alla revoca della misura alternativa. Il passaggio in carcere è stato deciso dalle autorità giudiziarie in seguito all’incidente più recente.

Dietro le sbarre c'è finito dopo l'ultima lite con la sua ex. Prima di quel momento invece era costretto ai domiciliari poiché ritenuto responsabile di gravi episodi vessatori e aggressioni avvenute in ambito familiare e sempre a danno della compagna.Sono stati gli agenti della squadra mobile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: "Insulta, picchia e minaccia di morte la moglie": 30enne portato in carcere Picchia e minaccia di morte la moglie davanti al figlio: in carcere 33enneDovrà scontare 4 anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell'ex moglie. Temi più discussi: Picchia e minaccia la moglie incinta con una katana, arrestato un diciannovenne; Galatina, picchia e minaccia di morte la madre: arrestato; Picchia la moglie incinta e impugna la katana; Pozzallo (RG), gli negano i soldi per la droga: picchia e minaccia di morte i genitori. Picchia e minaccia la moglie incinta con una katana, arrestato un diciannovenneUna spirale di violenza definita dai carabinieri brutale, culminata in minacce di morte con una katana e aggressioni fisiche ai danni della moglie incinta. È lo scenario scoperto dai militari della St ... ansa.it Pozzallo (RG), gli negano i soldi per la droga: picchia e minaccia di morte i genitoriAvrebbe picchiato e minacciato di morte la madre e il padre, quest'ultimo affetto da una grave patologia invalidante, che si rifiutavano di dargli i soldi per comprare della droga ... ilsicilia.it Dopo l'inchiesta de "il Giornale", il gruppo FdI-Ecr picchia duro su Ilaria Salis - facebook.com facebook Picchia e umilia la moglie per trent’anni, maxi condanna al marito violento x.com