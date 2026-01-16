Un uomo di 30 anni di Canicattì è stato arrestato dopo aver abusato della propria moglie, insultandola, picchiandola e minacciandola di morte. Gli episodi di violenza domestica, ripetuti nel tempo, sono culminati di recente con un’aggressione che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia la gravità dei maltrattamenti familiari e la necessità di interventi tempestivi per tutelare le vittime.

Insultata, picchiata e minacciata di morte. Dopo continui maltrattamenti in famiglia, negli scorsi giorni, il trentenne canicattinese ha dato nuovamente in escandescenze scagliandosi contro la moglie. Questa volta però è stato arrestato e portato in carcere. A farlo, scongiurando quella che avrebbe potuto essere una nuova tragedia, stati i carabinieri che sono subito accorsi nell'abitazione. E lo hanno fatto dopo aver raccolto una mirata segnalazione. Il trentenne è stato portato in carcere, mentre per la moglie è stato attivato l'iter del “codice rosso”. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dove i medici hanno diagnosticato traumi e lesioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Picchia e minaccia di morte in auto la figlia, 30enne in ospedale e genitore denunciato

Leggi anche: Picchia e minaccia di morte la moglie, arrestato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Insulta, picchia e minaccia di morte la moglie: 30enne portato in carcere; Picchia e insulta la moglie davanti ai figli: allontanato dalla casa familiare.

Donna camerunense perseguitata nell’alloggio dell’Aler: "Quel vicino mi minaccia di morte" - Così un italiano picchia, insulta e minaccia di morte Reine Atadieu Djomkam, arrivata dal Camerun con le figlie che oggi hanno 19 e 12 anni. ilgiorno.it

L’ex compagna lo denuncia per maltrattamenti, lui la insulta e la minaccia di morte: 42enne arrestato - Alcuni giorni fa un 42enne era stato denunciato dall’ex compagna per una serie di episodi di violenza e maltrattamenti. fanpage.it

Picchia e minaccia di morte l’ex fidanzata. E poi: «Pubblico i tuoi video intimi» - di Enzo Beretta Minaccia l’ex fidanzata di «divulgare video intimi» ripresi col cellulare, la picchia sferrandole un pugno in faccia e, come se non bastasse, promette di ammazzarla. umbria24.it