Piazza Affari regge al caos mondiale | I big hanno corso tocca alle Pmi

Da laverita.info 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato azionario italiano si mantiene stabile nonostante le tensioni a livello globale, con alcune grandi aziende che registrano utili in aumento nel settore bancario e della difesa, anche se Leonardo mostra una certa volatilità. Le società energetiche hanno registrato una crescita significativa, mentre le piccole e medie imprese sembrano pronte a giocare un ruolo più attivo in questa fase di instabilità internazionale.

Il ritorno delle tensioni in Medio Oriente ha riportato volatilità sui mercati globali, colpendo soprattutto i settori più esposti al costo dell’energia. In Europa, e in particolare in Italia, l’impatto è stato amplificato dalla dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio. Le ripercussioni si sono abbattute sugli Etf e sui principali titoli quotati. Eppure, in questo scenario, Piazza Affari mostra una solidità che fino a pochi anni fa sarebbe stata difficile immaginare. Dall’inizio dell’anno il mercato italiano resta tra i migliori in Europa per performance e capacità di reazione. «Nonostante la discesa dell’ultimo mese legata allo choc... 🔗 Leggi su Laverita.info

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