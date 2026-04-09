Il mercato azionario italiano si mantiene stabile nonostante le tensioni a livello globale, con alcune grandi aziende che registrano utili in aumento nel settore bancario e della difesa, anche se Leonardo mostra una certa volatilità. Le società energetiche hanno registrato una crescita significativa, mentre le piccole e medie imprese sembrano pronte a giocare un ruolo più attivo in questa fase di instabilità internazionale.

Il ritorno delle tensioni in Medio Oriente ha riportato volatilità sui mercati globali, colpendo soprattutto i settori più esposti al costo dell’energia. In Europa, e in particolare in Italia, l’impatto è stato amplificato dalla dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio. Le ripercussioni si sono abbattute sugli Etf e sui principali titoli quotati. Eppure, in questo scenario, Piazza Affari mostra una solidità che fino a pochi anni fa sarebbe stata difficile immaginare. Dall’inizio dell’anno il mercato italiano resta tra i migliori in Europa per performance e capacità di reazione. «Nonostante la discesa dell’ultimo mese legata allo choc... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Piazza Affari regge al caos mondiale: «I big hanno corso, tocca alle Pmi»

Fondo strategico: le PMI di Piazza Affari al centroIl Fondo nazionale strategico sta per modificare gli equilibri di Piazza Affari, puntando specificamente sulle piccole e medie imprese non bancarie...

Slot in Italia: stop al caos normativo per salvare le PMIIl Centro Studi Europeo Hermes richiede un intervento immediato per uniformare le norme su orari e distanze delle slot in tutta Italia,...

Temi più discussi: Borsa, Piazza Affari in positivo. Male il lusso con Moncler e Brunello Cucinelli. Spread in rialzo; L'Europa accelera, +3% Piazza Affari (RCO); Redelfi fa il pieno di energia in Borsa, ma la carica durerà o si esaurirà presto?; Borsa: Europa in rosso dopo parole Trump, a Milano (-1,2%) si salvano i titoli oil.

Chiusura negativa per le Borse UE, Piazza Affari regge il colpoDopo la seduta euforica della vigilia, che aveva spinto gli indici europei sui massimi e Piazza Affari a recuperare oltre 28 miliardi, i listini dell’Eurozona chiudono in ribasso, con Milano unica ecc ... msn.com

Borsa, Piazza Affari in positivo. Male il lusso con Moncler e Brunello Cucinelli. Spread in rialzoL’euforia suscitata dalla tregua tra Stati Uniti e Iran sembra essersi già affievolita sulle borse asiatiche e il petrolio è in leggero rialzo dopo il crollo del giorno precedente: verso le 2.15 ora i ... affaritaliani.it

Borse europee, partenza prudente: a Piazza Affari acquisti su Eni (+1,1%) con i prezzi del petrolio che tornano a salire. Brent a 97$ al barile (+2,4%), Wti a 97% (+3,4%) -0,1% -0,1% sulla parità +0,2% A Milano sale A2a +1,5%, Italgas +0,9%, Ter x.com

Le Borse europee accelerano dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran, con Piazza Affari tra le migliori della seduta e un deciso calo dei prezzi energetici. Il cessate il fuoco temporaneo di due settimane, raggiunto nella notte, spinge al ribasso petrolio e gas e sostie - facebook.com facebook