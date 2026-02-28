I Pooh lanciano il tour da Sanremo | il concerto in piazza fra la gente

I Pooh iniziano il loro tour da Sanremo con un concerto aperto al pubblico in piazza, coinvolgendo gli spettatori in un evento gratuito. Durante la serata del 28 febbraio, si sono esibiti con brani storici del gruppo e di Roby Facchinetti, celebrando così i 60 anni di attività musicale. L'ultima serata del festival ha visto protagonisti i Pooh in un’esibizione speciale.

NELLA FINALE. Le canzoni dei Pooh e di Roby Facchinetti nell'ultima serata del 28 febbraio per celebrare i 60 anni di carriera. Sanremo porta bene ai Pooh. Nel 1990, alla prima partecipazione, vincono il Festival, con «Uomini soli», una canzone che lascia il segno nella storia della musica italiana. Anni dopo l'avvenuto scioglimento torneranno sul luogo del delitto per una «reunion» di partenza verso altre esperienze. Siamo nel 2023, l'allora conduttore e direttore artistico Amadeus li vuole all'Ariston. Stefano non c'è più, ma gli altri danno vita a un medley travolgente, che mette sull'attenti tutto il teatro. Da quella sera riparte la grande avventura dei Pooh e Riccardo Fogli.