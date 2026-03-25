Gino Paoli ha avuto diverse relazioni che hanno attirato l'attenzione pubblica, tra cui quelle con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli. Le storie d'amore dell'artista sono state spesso al centro di gossip e scandali, alimentando le discussioni sui media. La notorietà di Paoli si intreccia con i rapporti complicati e spesso tempestosi con le donne, caratterizzati da passione e tensione. Solo in seguito è arrivata Paola, che ha segnato una svolta nella sua vita sentimentale.

Si direbbe un’attrazione fatale. Quella di Gino Paoli per le donne ma anche quella delle donne per Gino Paoli che, nonostante i suoi modi ruvidi e la nomea da scontroso e infedele, o forse proprio per quello, è sempre stato molto corteggiato. Due mogli, cinque figli, cinque nipoti e quattro amori importanti, due dei quali estremamente noti e appassionati e cioè Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni. Donne con le quali è riuscito a mantenere un legame di affetto e di complicità, anche dopo la rottura. Ma l’amore della sua vita è senz’altro Paola Penzo, la seconda moglie, colei che gli è rimasta accanto fino all’ultimo, in “una lunga storia d’amore” durata oltre cinquant’anni. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Gino Paoli e gli amori da "scandalo", tra Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli. Finché non è arrivata Paola

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