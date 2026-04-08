La Torre dei Conti è salva

La Torre dei Conti, uno dei monumenti più fragili del centro storico, sta per completare la procedura di messa in sicurezza. Le operazioni si stanno concludendo in questi giorni, con l’intervento dei vigili del fuoco considerato fondamentale per preservare la struttura. La fase straordinaria di intervento sta giungendo al termine, secondo quanto dichiarato dal sindaco della città.

Roma, 8 aprile 2026 – La fase straordinaria di messa in sicurezza della Torre dei Conti è ormai agli ultimi giorni e, secondo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo per salvare uno dei monumenti più delicati del centro storico. “Siamo negli ultimi giorni della fase di messa in sicurezza straordinaria della Torre dei Conti, è stato un lavoro fantastico. Come sindaco voglio davvero esprimere la riconoscenza e la gratitudine agli uomini dei vigili del fuoco perché grazie alla loro professionalità abbiamo salvato un monumento che altrimenti probabilmente non si sarebbe potuto salvare”, ha dichiarato Gualtieri durante un sopralluogo al cantiere della costruzione medievale, a due passi da via dei Fori Imperiali, crollata parzialmente il 3 novembre scorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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