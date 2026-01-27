Calciomercato Parma sprint per Nicolussi Caviglia | trattativa verso la chiusura le ultimissime

Il calciomercato del Parma si muove rapidamente, con un’attenzione particolare per Nicolussi Caviglia. La trattativa è in fase avanzata, e il club punta a definire l’accordo nelle prossime ore. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe rafforzare la rosa e contribuire alle ambizioni stagionali. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione di mercato, che si avvicina alla conclusione.

Nicolussi Caviglia si avvicina al Cagliari, con le trattative in fase avanzata.

