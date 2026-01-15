Monaco-Lorient venerdì 16 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Monaco e Lorient, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:00, apre la prima giornata di ritorno della Ligue 1. Le due squadre, entrambe uscite vittoriose nel turno di coppa di Francia, si sfidano per consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un incontro che promette equilibrio e interesse.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.