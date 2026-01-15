Monaco-Lorient venerdì 16 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Monaco e Lorient, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:00, apre la prima giornata di ritorno della Ligue 1. Le due squadre, entrambe uscite vittoriose nel turno di coppa di Francia, si sfidano per consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un incontro che promette equilibrio e interesse.
Dopo aver superato con lo stesso risultato il turno di coppa di Francia Monaco e Lorient si affrontano ad apertura della prima giornata di ritorno di Ligue1. Gli asemists hanno avuto ragione dell’Orleans, chiudendo la pratica nel finale e concedendo anche ai locali il gol della bandiera. Un successo importante che permette di archiviare il KO interno contro il Lione e provare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Paris Saint Germain-Lille (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Paris Saint Germain-Lille (venerdì 16 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
#actumonaco #actu #lequipe #pogba #pogba #pogback #molletout #Faes #mercato #scuroout #asm #monaco x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.