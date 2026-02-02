Allegri | In 5 anni alla Juve ho vinto 5 scudetti e facevamo tutte le competizioni è un piacere giocare la Champions

Max Allegri, sulla panchina del Milan, ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna. Ricorda i cinque scudetti vinti in cinque anni con la Juventus e dice che è un piacere tornare a giocare la Champions.

Max Allegri, tecnico del Milan, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Bologna. La conferenza stampa di Allegri. C’è stato grande interesse per il rinnovo di Maignan: è soddisfatto? “Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei 3 migliori portieri che ci sono in Europa. Siamo tutti contenti, la società ha fatto un grande lavoro”. Ci fa un bollettino per domani? E Mateta? “Mateta non lo metto perché parlo solo dei tesserati del Milan, anche per rispetto di quelli altre squadre. Il bollettino: Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo, se starà molto meglio sarà a disposizione, Leao lo stiamo gestendo ma è a disposizione”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cesare Prandelli commenta le recenti critiche a Allegri, sottolineando i successi del tecnico del Milan, tra cui sei Scudetti vinti.

