Questa sera si è giocata la partita tra Maccabi Tel Aviv e Bologna valida per l’8ª giornata di Europa League. I tifosi hanno assistito a una gara combattuta, con momenti di buona intensità da entrambe le parti. Alla fine, sono usciti i nomi dei TOP e dei FLOP, che hanno fatto discutere tra gli appassionati. La sfida ha messo in evidenza le prestazioni più e meno convincenti dei giocatori in campo.

Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia (nonostante il volo annullato per problemi). I dettagli del trasferimento Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Esonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Maccabi Tel Aviv Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa League

Approfondimenti su Maccabi Tel Aviv Bologna

Analisi delle pagelle di Bologna Celtic: i protagonisti e le delusioni della settima giornata di Europa League 20252026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maccabi Tel Aviv Bologna

Argomenti discussi: Bologna-Celtic 2-2, pagelle: Rowe e Dallinga rimediano ad un avvio deludente; Bologna-Celtic 2-2, pagelle e tabellino: Skorupski e Hateta horror, l'inferiorità numerica tradisce gli ospiti; Genoa-Bologna 3-2, le pagelle di CM: Messias da urlo, disastro Skorupski e Ravaglia; Rassegna stampa 23/01/2026.

Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3, le pagelle: Rowe e Orsolini incontenibili, Zortea è un motorinoRisultato finale: Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 MACCABI TEL AVIV (a cura di Antonino Sergi) Melika 5 - Qualche parata degna di nota soprattutto nel primo,. tuttomercatoweb.com

Europa League, Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3: rossoblù ai playoffIl Bologna batte 3-0 in trasferta il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Backa Topola in Serbia nel match valido per l'ultima giornata della 'league phase' ... lapresse.it

Pagelle Juve: il peggior Kalulu, Koopmeiners aspetta e spera, Openda mister zero tiri - facebook.com facebook