Giorgia Meloni a Niscemi il sorvolo in elicottero delle zone colpite dal maltempo Schifani | C’è un paese che rischia di crollare in un vuoto enorme

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi, dove ha sorvolato le zone colpite dal maltempo in elicottero. La premier ha incontrato i residenti e ha visto con i propri occhi i danni causati dalla frana che ha costretto oltre un migliaio di persone a lasciare le case. Il presidente Schifani ha avvertito che il paese rischia di crollare in un vuoto enorme. La situazione resta critica, con i soccorritori ancora al lavoro tra le macerie.

Giorgia Meloni è arrivata nel municipio di Niscemi, il piccolo comune in provincia di Caltanissetta, colpito dalla frana che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le case. Prima di arrivare nel comune, la premier ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal maltempo con il capo della protezione civile, Fabio Ciciliano. In municipio, vi sono il sindaco Massimiliano Conti, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli. Nel frattempo, il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, parla di «situazione senza precedenti».

