Padova presenta la fase finale del progetto Erasmus+ Cohousilience 2026

A Padova si apre la fase conclusiva di un progetto europeo chiamato Erasmus+ Cohousilience 2026, promosso dalla Cooperativa FAI. L’iniziativa si concentra sulla promozione di modelli di cohousing innovativi all’interno dell’Unione Europea, con un focus su inclusione e diversità. La cooperativa ha annunciato l’avvio di questa ultima fase, che coinvolge diverse attività di apprendimento e sperimentazione locale.

La Cooperativa FAI Padova è orgogliosa di annunciare l’avvio della fase finale della sua partecipazione a un progetto Erasmus+ innovativo (Cohousilience: Developing Cohousing in the EU for Forward-looking Societies) volto a promuovere l’apprendimento locale innovativo, l’inclusione e la diversità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Consolare Rimini–San Marino, progetto verso la fase finale: confermate sette nuove rotatorieRiunione tecnica al Ministero delle Infrastrutture: recepite quasi tutte le richieste di Comuni e privati. ConGelato presenta la Gelato Week 2026, a Padova dal 14 al 19 aprile 2026Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo... Temi più discussi: La nuova ciclopedonale di Palestrina si presenta alla fiera a Padova; Maschio Gaspardo in crescita, chiude l'anno a 390 milioni di euro: Cerchiamo partner in Brasile; Primavera 2. Il Padova centra tre punti d'oro, tris biancorosso sul campo del Renate; Padova, Breda presenta il Frosinone: Serve identità, ogni partita vale tantissimo. Padova, Breda presenta il Frosinone: «Serve identità, ogni partita vale tantissimo»Roberto Breda, allenatore del Padova, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Frosinone, sottolineando il lavoro svolto nelle ultime settimane e l’importanza dell’approccio mentale in ... ilovepalermocalcio.com Padova. Zaia presenta il progetto del nuovo ospedale e annuncia la nascita di un hospice pediatricoPer il presidente della Regione una giornata storica, si parte verso un policlinico universitario di caratura internazionale. Il Polo sanitario, compreso l’Ospedale Giustinianeo, supererà i 1680 ... quotidianosanita.it Sabato 11 Aprile 2026 ExtraExtra presenta La Notte più calda ritorna a Padova / @mamacitaclub Crew Visuals by BRIDGE PRODUCTION PERFORMERS: Mamacita Dancers Official Radio Partner Radio 105 Extr - facebook.com facebook #Cicloturismo, la #Puglia si presenta a #Padova: focus su #Gargano, #Murgia e itinerari bike x.com