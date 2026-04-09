Ospedale cambia l’accettazione | un unico punto per i servizi amministrativi

All'ospedale di Cona è in corso un aggiornamento nei servizi di accettazione: è stato istituito un punto unico dedicato alle pratiche amministrative. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle procedure per i pazienti e gli utenti, riducendo i punti di contatto e migliorando la gestione delle pratiche. Questo intervento fa parte di un percorso di integrazione tra diverse funzioni e operatori dell'ospedale.

Prosegue il percorso di integrazione tra operatori e funzioni presso l’ospedale di Cona, finalizzato a offrire all'utenza un unico punto di contatto per le procedure amministrative. Dopo il trasferimento del Centro interno di prenotazione avvenuto nei mesi scorsi, è in programma una nuova fase di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Saronno Servizi introduce SEND: atti amministrativi digitali su App IOAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Argomenti più discussi: Ospedale Alessandria: da martedì 7 aprile chiuso il Centro Accettazione. Cosa cambia per i pazienti; Chiuso, per verifiche tecniche, il centro accettazione dell’ospedale di Alessandria; Picchiato da uno studente: autista del pullman in ospedale; Asp 8. Torna l’Ospedale dei Sorrisi, il teatro dei pupi siciliani nei reparti di Pediatrìa. Ospedale Alessandria: da martedì 7 aprile chiuso il Centro Accettazione. Cosa cambia per i pazientiALESSANDRIA - A partire da martedì 7 aprile 2026, fino a data da destinarsi, il Centro Accettazione dell'Azienda Ospedaliero Universitario di Alessandria ... radiogold.it Carenza cronica nell’ospedale cittadino per la carenza di alloggi e per l’intenso traffico tra Napoli e la penisola - facebook.com facebook Lite tra ragazze al parco Peccei di Torino, tre in ospedale con ferite da armi da taglio x.com