Durante la pausa del campionato di Formula 1, Norris ha condiviso la sua classifica dei quattro piloti che considera i più forti, posizionando Hamilton e Button in cima alla lista. La pausa è stata causata da diverse cancellazioni di eventi, portando i piloti a prendersi un momento di riposo e a riflettere sui colleghi più meritevoli. Norris ha reso noti i nomi che, secondo lui, si distinguono per le loro prestazioni in pista.

Durante la pausa agonistica che ha interrotto il calendario della Formula 1 dopo le cancellazioni dei Gran Premi in Bahrain e in Arabia Saudita a causa delle tensioni in Medio Oriente, Lando Norris ha condiviso alcune riflessioni personali sulla sua carriera e sui modelli che hanno guidato la sua crescita. Il pilota della McLaren ha indicato una classifica ideale dei quattro migliori atleti di sempre, escludendo il suo diretto sfidante per il titolo mondiale, Verstappen, ma includendo icone storiche legate al team di Woking. L’eredità tecnica e umana dietro il talento del pilota McLaren. Il percorso formativo di Norris si è intrecciato profondamente con i successi ottenuti dai piloti britannici della scuderia in cui corre oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Norris rivela la sua Top 4: Hamilton e Button in cima alla lista

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