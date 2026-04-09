Norimberga | studenti lombardi toccano con mano la storia della giustizia

Durante la prima giornata della ventinovesima edizione del Viaggio della Memoria, studenti provenienti da Cremona, Crema e Casalmaggiore hanno visitato Norimberga, attraversando i luoghi simbolo della giustizia internazionale. La visita ha permesso loro di conoscere i siti storici legati ai processi contro i crimini di guerra e alle decisioni giudiziarie che hanno segnato questa città. L’evento si svolge ogni anno per approfondire la memoria storica e la storia giudiziaria.

Studenti provenienti da Cremona, Crema e Casalmaggiore hanno visitato Norimberga durante la prima giornata della ventinovesima edizione del Viaggio della Memoria, esplorando i luoghi simbolo della giustizia internazionale. Il fulcro dell’esperienza è stata la Sala 600 del Palazzo di Giustizia. In questo ambiente, ricostruito per ricalcare l’estetica originale, tra il 1945 e il 1946 sono stati processati i principali esponenti del regime nazista. Per gli studenti, l’incontro con l’aula ha rappresentato un contatto diretto con lo spazio dove sono nati i moderni concetti di diritto penale internazionale e diritti umani. L’attività è proseguita al terzo piano del tribunale, all’interno del Memorium Nürnberger Prozesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Norimberga: studenti lombardi toccano con mano la storia della giustizia Leggi anche: Studenti alla scoperta della natura. Toccano con mano la biodiversità Simulatore alcol: i ragazzi toccano con mano il pericoloIl capitano Luca D’Ambrosio ha portato i suoi uomini nell’aula magna dell’istituto De Amicis – Don Milani a Randazzo per un incontro con gli studenti...