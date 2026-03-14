Simulatore alcol | i ragazzi toccano con mano il pericolo

Il capitano Luca D’Ambrosio ha visitato l’istituto De Amicis – Don Milani a Randazzo, incontrando gli studenti delle superiori. Durante l’evento, sono stati presentati un simulatore alcol e altre attrezzature per sensibilizzare i giovani sui rischi legati al consumo di alcol. L’obiettivo è stato far toccare con mano le conseguenze di comportamenti imprudenti. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in un confronto diretto e pratico.

Il capitano Luca D’Ambrosio ha portato i suoi uomini nell’aula magna dell’istituto De Amicis – Don Milani a Randazzo per un incontro con gli studenti delle superiori. L’iniziativa si è concentrata sulla legalità e sul rispetto del Codice della strada, utilizzando strumenti pratici come il simulatore di guida sotto effetto alcolico. Alla fine dell’incontro, l’atmosfera si è fatta solenne con la lettura di una poesia dedicata da una madre al figlio ventenne scomparso in un incidente stradale. La presenza dei radiomobilisti del nucleo operativo locale ha trasformato la lezione teorica in un’esperienza sensoriale diretta per i giovani. Attraverso l’uso di un visore speciale e un percorso ad ostacoli, gli studenti hanno potuto sperimentare fisicamente la percezione alterata tipica dell’ebbrezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Simulatore alcol: i ragazzi toccano con mano il pericolo Articoli correlati “L’alcol alla guida è un pericolo per tutti. Pirati della strada in calo: con la tecnologia quasi impossibile farla franca”La seconda parte dell’intervista con il comandante della Polizia Stradale di Bergamo, Mauro Livolsi, sui comportamenti dopo l’entrata in vigore del... La Consulta promuove la legge Salvini su chi guida sotto effetto di alcol o droga ma avverte: “Verificare il pericolo”Per il giudice delle leggi a nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento La nuova...