Non Sparate sul Pianista | Sciortino | La musica è viva e ha il suono del nostro tempo

Orazio Sciortino, pianista e compositore contemporaneo, è protagonista di un recente intervento in cui ha condiviso la sua visione sulla musica odierna. Ha affermato che la musica è viva e riflette il suono del nostro tempo, sottolineando l'importanza della musica colta nel panorama attuale. La sua presenza si inserisce in un contesto culturale dedicato all'esplorazione delle espressioni musicali contemporanee.

Orazio Sciortino, pianista concertista e compositore contemporaneo, ci guida nel mondo della musica «colta» di oggi. Un'apparente Babele del linguaggio nella quale tutti gli ingredienti del passato sono a disposizione degli artisti. Il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa, che insieme formano un duo nella musica classica come nella vita, presentano la loro idea per abbattere la barriera tra artisti e pubblico. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Sciortino: «La musica è viva e ha il suono del nostro tempo» Non Sparate sul Pianista | Duo Baglini-Chiesa: «Il nostro concerto con musica à la carte»Il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa, che insieme formano un duo nella musica classica come nella vita, presentano la loro... Argomenti più discussi: Non Sparate sul Pianista | Mattioli: Callas-Pasolini, cronaca di un amore impossibile; L’amministratore in proroga professionista al lavoro senza compenso; Roma ferma gli americani a Sigonella. E stavolta il Pentagono ci dà ragione; Dossena: Il Consiglio lo spinga a lasciare. Non sparate su Gattuso, Ringhio merita l’onore delle armi. “Lascio con l’azzurro nel cuore” x.com Se c'era una cosa da rispettare in guerra era "non sparare sulla Croce Rossa", ormai gli Israeliani usano la croce rossa come bersaglio. - facebook.com facebook