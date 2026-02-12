Kraft Heinz fa marcia indietro | sospeso il piano di scissione

Kraft Heinz ha deciso di fermare il piano di scissione dopo aver incontrato resistenze da parte degli investitori. La multinazionale americana, famosa per i suoi prodotti di consumo come maionese e ketchup, ha spiegato che la decisione arriva a causa delle difficoltà nel convincere gli azionisti a sostenere la separazione. Nei giorni scorsi, alcuni fondi di investimento avevano espresso dubbi sulla strategia, portando l’azienda a riconsiderare il progetto.

Il colosso alimentare era nato nel 2015 dalla fusione tra Kraft e Heinz, operazione sostenuta dalla Berkshire Hathaway dell’investitore Warren Buffett. Tuttavia, a settembre scorso la società aveva comunicato l’intenzione di procedere con una separazione, ritenuta necessaria alla luce di risultati inferiori alle aspettative rispetto a un’operazione da decine di miliardi di dollari. Il piano prevedeva la creazione di due realtà distinte: una focalizzata su prodotti alimentari come cereali, affettati e bevande, e l’altra dedicata principalmente a salse, condimenti e prodotti spalmabili. In un recente comunicato, l’amministratore delegato Steve Cahillane ha spiegato che molte delle criticità che hanno spinto verso la scissione possono essere affrontate con interventi interni. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Kraft Heinz fa marcia indietro: sospeso il piano di scissione Steve Cahillane nominato ceo di Kraft Heinz Kraft Heinz ha annunciato la nomina di Steve Cahillane come nuovo amministratore delegato, con inizio previsto dal 1° gennaio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Kraft Heinz fa marcia indietro | sospeso il piano di scissione. Kraft Heinz ci ripensa: niente divorzio per il gigante del ketchupIl piano di separazione era stato da poco annunciato, ma il nuovo amministratore delegato ha in mente tutt'altra strategia. dissapore.com Kraft Heinz ci ripensa: niente divorzio per il gigante del ketchup x.com Sul fronte trimestrali hanno comunicato i conti Humana, Mattel, Robinhood, Kraft Heinz e Mattel. Attesi i conti di Mc Donald’s. L’argento balza del 5% e il petrolio Wti guadagna il 2,7% sulla scia di indiscrezioni relative a discussioni di funzionari Usa sul sequest facebook