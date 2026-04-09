Dopo la vittoria contro il Milan, il Napoli si trova ancora in seconda posizione nel campionato, a sette punti dall’Inter prima in classifica. La squadra di Antonio Conte ha mantenuto vive le possibilità di lotta per il titolo, mentre il Parma valuta le proprie opzioni per la prossima partita. La situazione in classifica rimane aperta, e le prossime gare potrebbero influenzare gli equilibri tra le prime squadre.

Dopo il successo contro il Milan, il Napoli continua a tenere accese le speranze scudetto. La vittoria contro i rossoneri ha permesso alla squadra di Antonio Conte di tornare al secondo posto in classifica, a sette lunghezze dall’Inter capolista. Una distanza che sembra essere ormai incolmabile ma che gli azzurri proveranno a ridurre già a partire da questo weekend. Contro il Parma saranno obbligatori i tre punti per mettere pressione ai nerazzurri impegnati a Como e, per conquistarli, il tecnico salentino potrebbe avere un’arma in più a disposizione. Napoli, migliorano le condizioni di Hojlund. Rasmus Hojlund ha dovuto saltare lo scontro diretto contro il Milan a causa di un virus influenzale che lo ha colpito alla vigilia del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, torna disponibile per il Parma? Le ultime della Gazzetta

Leggi anche: Anguissa Napoli, il centrocampista sarà disponibile contro la Juve? Le ultime sul giocatore dei partenopei

Torino, le ultime verso il Lecce: Simeone verso il forfait, torna disponibile DembéléIeri pomeriggio al Filadelfia il giovane difensore Dembélé è tornato ad allenarsi con il gruppo.

Napoli 0 vs 0 Parma | Serie A 2026 | Simulazione

Temi più discussi: Napoli, torna disponibile la linea Aura con i nuovi Pin da Giacca Monogram; Tutte le probabili formazioni della 31^ giornata; A Napoli torna Desina, il Festival della Grafica e delle Culture Visive; Verso Napoli, le condizioni di Troilo.

Rafael Leao torna disponibile per il big match contro il NapoliRafael Leao pronto per Napoli-Milan. Allegri valuta le scelte tattiche per il big match. La scossa per il Diavolo. newsmondo.it

Loftus-Cheek recuperato per Napoli-Milan: torna dopo la frattura alla mandibolaRuben Loftus-Cheek ha partecipato al test in famiglia del Milan contro il Milan Futuro, segnalando il suo recupero in vista della trasferta al Maradona. tuttonapoli.net

Gaetano Manfredi sindaco di Napoli Sopralluogo ieri alla piscina di Corso Secondigliano, dove prende forma il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo polo sportivo del quartiere. Una struttura importante per il territorio, oggi segnata dal tempo - facebook.com facebook