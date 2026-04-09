Il Napoli ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva, battendo il Milan e superandolo in classifica, salendo al secondo posto a sette punti dall'Inter, capolista. La squadra ha mostrato un cambio di strategia con l’inserimento di un centrocampista come riferimento offensivo, una mossa adottata dall’allenatore per il rush finale. Questa vittoria rafforza la posizione del Napoli nella corsa alle prime posizioni del campionato.

Napoli, 9 aprile 2026 - Vincere aiuta a vincere e a scacciare via qualche eventuale nube: lo sa bene il Napoli, che contro il Milan ha inanellato la quinta vittoria di fila, scavalcandolo al secondo posto e portandosi così in scia all ' Inter capolista e avanti di 7 punti. Se per il futuro a lungo termine inquieta il destino di Antonio Conte, che si è letteralmente autoproposto per tornare alla guida della Nazionale dopo l'avventura tra il 2014 e il 2016, quello più a breve termine vede, appunto, un campionato da portare a termine con velleità, sogni e ambizioni che fino a qualche settimana fa sembravano sopiti dopo un inverno troppo a tinte alterne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, McTominay come riferimento offensivo: la mossa di Conte per il rush finale

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