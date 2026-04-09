Domenica 12 aprile alle 17, nella chiesa dei Santi Andrea e Lucia a Ripoli, si terrà un concerto con i musicisti Leonardo Spinedi e Maddalena Pippa. L’evento fa parte di un progetto musicale che collega Cascina alle sue chiese romaniche. La serata si inserisce in una serie di iniziative dedicate alla musica e alla storia locale. L’ingresso è aperto al pubblico.

Domenica 12 aprile, alle ore 17, la chiesa dei Santi Andrea e Lucia a Ripoli ospiterà il concerto di Leonardo Spinedi e Maddalena Pippa, parte del progetto musicale che lega Cascina alle sue pievi romaniche. L’evento, curato dall’Associazione Fanny Mendelssohn, prevede una visita guidata alla struttura sacra alle ore 16:15, prima dell’inizio delle esecuzioni strumentali. Il percorso denominato Cascina e il suo Romanico in musica non è un semplice evento isolato, ma una strategia territoriale che vede il Comune di Cascina lavorare in sinergia con l’organizzazione per valorizzare tre pievi della zona attraverso il Festival Fanny Mendelssohn. Questa iniziativa punta a trasformare il patrimonio architettonico locale in un palcoscenico vivo, dove la storia delle pietre si fonde con la ricerca sonora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e storia a Ripoli: il Romanico torna in concerto

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