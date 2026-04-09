Lorenzo Musetti ha concluso la sua prova al Masters 1000 di Montecarlo con una sconfitta contro Valentin Vacherot, giocando sul Court Rainier III. La partita si è conclusa mercoledì, portando il tennista italiano fuori dalla corsa per la qualificazione alla prossima classifica mondiale. La sconfitta rappresenta un passo indietro nel suo cammino stagionale, con il rischio di perdere posizioni nella top 10.

Lorenzo Musetti chiude prematuramente la sua partecipazione al Masters 1000 di Montecarlo mercoledì, soccombendo al padrone di casa Valentin Vacherot sul Court Rainier III. Il carrarino, che ha faticato a ritrovare la condizione fisica dopo l’infortunio subito post Australian Open, subisce un colpo durissimo nel ranking mondiale: la sconfitta comporta la perdita di ben 650 punti, con un rischio concreto di scivolare alla nona posizione della classifica con 3.625 punti già da lunedì prossimo. Il bilancio tecnico del match e le lacune fisiche dell’azzurro. L’incontro tra il tennista italiano e l’atleta monegasco ha evidenziato diverse criticità nel gioco di Musetti, che non è riuscito a imporre il proprio stile nonostante il talento naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musetti crolla a Montecarlo: ko pesante e rischio fuori dalla Top 10

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