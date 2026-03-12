Moviola Bologna Roma l’episodio chiave della sfida di Europa League | ecco cosa è successo

Durante gli ottavi di finale di Europa League 202526 tra Bologna e Roma, si è verificato un episodio chiave analizzato dalla moviola. L’arbitro ha rivisto un’azione che ha coinvolto i due giocatori e ha preso una decisione che ha influito sull’andamento della partita. L’intervento è stato al centro delle discussioni e ha portato a un cambio di decisione sul campo.

Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari, ufficiale il rinnovo di contratto! Il comunicato con tutti i dettagli Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime Caldara sicuro: «Gasperini ha dato tanto all’Atalanta. Lui è stato bravo a vedere una cosa che nessuna vedeva» Juventus, numeri da top per Conceicao! I suoi dati brillano anche in Europa: i dettagli e su chi ha avuto la meglio Toni analizza: «La Serie A è in difficoltà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Bologna Roma, l’episodio chiave della sfida di Europa League: ecco cosa è successo Articoli correlati Leggi anche: Moviola Bologna Celtic, l’episodio chiave della sfida di Europa League: ecco cosa è successo Moviola Bologna Milan, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cosa è successoTriestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo... Contenuti e approfondimenti su Moviola Bologna Roma Temi più discussi: Gasperini zittisce in tv Giorgia Rossi sul rigore negato alla Roma: Non potete dire una cosa del genere; Le pagelle degli arbitri: Fabbri 5, poco coerente. Doveri, derby da 6: quel tocco di mano al 48'...; La moviola di Genoa-Roma: sul gol di Vitinha il pallone era uscito?; Milan-Inter, moviola: mano di Ricci in area, per Doveri non è rigore. Bologna-Roma, la moviola: ammoniti Wesley, Casale e Joao Mario. Rischio MirandaEpisodi dubbi, cartellini e casi VAR del match del Dall'Ara ... msn.com Bologna-Roma: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Bologna-Roma di Giovedì 12 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League ... calciomagazine.net Dopo la gara di Como (conoscendo il risultato del primo match di Europa League contro il Bologna) la Roma avrà un quadro più chiaro. A quel punto farà una scelta. Siete d’accordo! - facebook.com facebook