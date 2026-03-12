Moviola Bologna Roma l’episodio chiave della sfida di Europa League | ecco cosa è successo

Da calcionews24.com 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli ottavi di finale di Europa League 202526 tra Bologna e Roma, si è verificato un episodio chiave analizzato dalla moviola. L’arbitro ha rivisto un’azione che ha coinvolto i due giocatori e ha preso una decisione che ha influito sull’andamento della partita. L’intervento è stato al centro delle discussioni e ha portato a un cambio di decisione sul campo.

Tottenham, lo spettro della Championship è vicino, ma non solo: occhio al crollo finanziario e alle cessioni nel mercato estivo Obert Cagliari, ufficiale il rinnovo di contratto! Il comunicato con tutti i dettagli Haaland Barcellona, tutto falso? Arriva la smentita dell’agente: svelata la posizione del norvegese Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni. Le ultimissime Caldara sicuro: «Gasperini ha dato tanto all’Atalanta. Lui è stato bravo a vedere una cosa che nessuna vedeva» Juventus, numeri da top per Conceicao! I suoi dati brillano anche in Europa: i dettagli e su chi ha avuto la meglio Toni analizza: «La Serie A è in difficoltà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

moviola bologna roma l8217episodio chiave della sfida di europa league ecco cosa 232 successo
© Calcionews24.com - Moviola Bologna Roma, l’episodio chiave della sfida di Europa League: ecco cosa è successo

Articoli correlati

Leggi anche: Moviola Bologna Celtic, l’episodio chiave della sfida di Europa League: ecco cosa è successo

Moviola Bologna Milan, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cosa è successoTriestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo...

Contenuti e approfondimenti su Moviola Bologna Roma

Temi più discussi: Gasperini zittisce in tv Giorgia Rossi sul rigore negato alla Roma: Non potete dire una cosa del genere; Le pagelle degli arbitri: Fabbri 5, poco coerente. Doveri, derby da 6: quel tocco di mano al 48'...; La moviola di Genoa-Roma: sul gol di Vitinha il pallone era uscito?; Milan-Inter, moviola: mano di Ricci in area, per Doveri non è rigore.

moviola bologna roma moviola bologna roma lBologna-Roma, la moviola: ammoniti Wesley, Casale e Joao Mario. Rischio MirandaEpisodi dubbi, cartellini e casi VAR del match del Dall'Ara ... msn.com

Bologna-Roma: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Bologna-Roma di Giovedì 12 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League ... calciomagazine.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.