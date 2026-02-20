Eric Dane morto a 53 anni | addio a McSteamy di Grey’s Anatomy simbolo di una generazione tv

Eric Dane è morto all’età di 53 anni. La notizia scuote Hollywood e milioni di fan cresciuti con il suo sguardo azzurro e quell’aria da chirurgo plastico che, nei corridoi del Seattle Grace Hospital, faceva battere più cuori delle emergenze in sala operatoria. L’attore, diventato celebre per il ruolo del dottor Mark Sloan – alias McSteamy – nella serie cult Grey’s Anatomy, si è spento dopo una battaglia contro la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Aveva annunciato la diagnosi nell’aprile 2025, raccontando pubblicamente il peso di quelle tre lettere che cambiano la vita. La morte è stata confermata dalla sua agente, Melissa Bank: accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Rebecca Gayheart e le figlie Billie e Georgia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Leggi anche: Tv: è morto l'attore Eric Dane, il 'McSteamy' di Grey's Anatomy aveva 53 anni

Leggi anche: Eric Dane è morto a 53 anni, l’addio a “Mark Sloan” del cast di Grey’s Anatomy

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy ed Euphoria aveva 53 anni; Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria; È morto l’attore Eric Dane; È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Era malato di Sla.

È morto a 53 anni Eric Dane, l’attore di Grey’s Anatomy e Euphoria: era malato di SlaL'attore che interpretava Dr. Mark Sloan McSteamy e Cal Jacobs si è spento circondato da famiglia e amici dopo la battaglia contro la malattia ... ilfattoquotidiano.it

Eric Dane, com'è morto l'attore: l'annuncio della diagnosi, i primi sintomi della Sla, il supporto dei colleghi di Grey's AnatomyAddio al dottor Bollore di Grey's Anatomy, all'ammiraglio di The Last Ship in un mondo in preda a un virus, al giornalista di Marley, a Jason Dean in Streghe. La morte di ... corriereadriatico.it

Una notizia terribile ragazzi…Stanotte è morto Eric Dane L’attore, noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, aveva 53 anni. Da circa un anno Eric stava combattendo con la SLA. Sono senza parole - facebook.com facebook

Addio a Eric Dane, morto a 53 anni l’attore di “Grey’s Anatomy” ed “Euphoria”: era malato di SLA x.com