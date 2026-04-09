Durante i Mondiali del 2026, che si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti, il personale arbitrale italiano sarà rappresentato da Maurizio Mariani e Marco Di Bello, entrambi convocati dalla FIFA. Questa scelta rafforza la presenza italiana nel quadro degli arbitri ufficiali che dirigeranno le partite del torneo. La partecipazione di entrambi rappresenta un risultato importante per il settore arbitrale nazionale.

Il personale arbitrale italiano avrà una presenza significativa nel prossimo Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti grazie alla convocazione di Maurizio Mariani e Marco Di Bello. Mentre l’azzurra resta lontana dai grandi appuntamenti mondiali per la terza volta consecutiva, il vertice della direzione di gara FIFA vedrà protagonisti tecnici del nostro Paese. L’organismo tecnico internazionale ha confermato la partecipazione di Mariani sul rettangolo verde, mentre a Di Bello è stato assegnato il ruolo di VMO, operando quindi all’interno della cabina di controllo delle immagini. Il gruppo italiano sarà completato dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’Italia guida il nuovo comando arbitrale FIFA

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Ufficializzati gli arbitri dei Mondiali 2026: Italia rappresentata da #Mariani, #DiBello sarà addetto al VAR, presenti anche i guardalinee Bindoni e Tegoni x.com